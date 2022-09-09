محافظ سوهاج يفتتح مسجد "سلمان" بمدينة سوهاج الجديدة.. صور

سوهاج عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، مسجد "سلمان" بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الاوقاف، والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، والاهالي.

وأدى المحافظ ومرافقيه صلاة الجمعة بالمسجد، المقام على مساحة 400 متر مربع بالجهود الذاتية، موجها الشكر للقائمين على إقامة المسجد وإعماره.





وألقى خطبة الجمعة الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الاوقاف، متحدثا عن فضل إقامة وإعمار المساجد، وجزاء القائمين على ذلك والمساهمين فيه ولو بكلمة طيبة، وضرورة الحفاظ عليها.

المصلين-فى-مسجد-سلمان-بمدينة-سوهاج-الجديدة







صلاة-الجمعة-فى--مسجد-سلمان-بمدينة-سوهاج-الجديدة-(2)







صلاة-الجمعة-فى--مسجد-سلمان-بمدينة-سوهاج-الجديدة







محافظ-سوهاج-يفتتح-مسجد-سلمان







محافظ-سوهاج-يفتتح-مسجد-سلمان-بمدينة-سوهاج-الجديدة







مسجد-سلمان







مسجد-سلمان-بسوهاج







مسجد-سلمان-بمدينة-سوهاج-الجديدة



