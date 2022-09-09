اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتفقد العمل بمبنى مجلس شرم الشيخ والسوق القديم ومشاية نعمة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:15 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد العمل بمبنى مجلس شرم الشيخ والسوق القديم ومشاية نعمة جانب من جولة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، جولة ليلية تفقدية مفاجئة، ضمن جولاته اليومية لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية في إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ.

وتابع خلالها العمل بمبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، وأشار المحافظ الي ان المبنى نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وشدد علي مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال طبقا لتوقيتاتها.

وتفقد المحافظ أيضا خلال الجولة العمل بتطوير مشاية خليج نعمة بشرم الشيخ، مشدداً علي توحيد لافتات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، في إطار التطوير الشامل.

وتفقد أعمال إنشاء منطقة مصر القديمة بالسوق القديم وأعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة مسجد الصحابة ضمن أعمال التطوير الشامل للسوق القديم استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 

المحافظ يتابع العمل
المحافظ يتابع العمل

 

السوق القديم
السوق القديم

 

جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء

 

مسجد الصحابة
مسجد الصحابة

 

 


محافظة جنوب سيناء

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