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محافظ القاهرة يوجه بالانتهاء من صيانة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:16 ص
محافظ القاهرة يوجه بالانتهاء من صيانة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد مدرسة - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس ، والإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد .

وطالب محافظ القاهرة، بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين .


المدارس

تجهيز المدارس

العام الدراسي

عودة الدراسة

صيانة المدارس



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