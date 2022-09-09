محافظ الشرقية يوجه بالرعاية الطبية للمواطنين المترددين على المستشفيات

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدث الرسمى لمحافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية المحافظة وهو يهتم بالجولات والزيارات الميدانية ليتابع بنفسه كافة المشروعات التنموية والخدمية التى تقام على أرض المحافظة، مشيرة إلى قيام محافظ الشرقية بعدد (1813) جولة ميدانية صباحية وليلية منذ تولية مسئولية محافظة الشرقية، تفقد خلالها المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى، موجهاً بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة للمرور على المدارس قبل بداية العام الدراسى للوقوف على جاهزيتها لإستقبال الطلاب فضلاً عن متابعة سير العملية التعليمية طوال العام الدراسى.

وأضافت: قيام محافظ الشرقية بالمتابعة المستمرة لجميع الخطوات التى تتم بشأن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، لتطوير 40 قرية بمركز الحسينية للوقوف على الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحى –– الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – الإسعاف – الرى – الإتصالات – الكهرباء – التضامن الاجتماعي-الثقافة –الطب البيطرى –الإسكان –الطرق والكبارى ) .

كما تابع محافظ الشرقية خلال جولاته الميدانية أعمال الرصف والتطوير الجارية وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة بالإضافة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والإسكان وتطوير عواصم المدن والمشروعات الاستثمارية وتوصيل الغاز الطبيعى وفتح محاور مرورية جديدة ووحدات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة ومكاتب التأمينات الاجتماعية فى نطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية

وخلال جولاته المفاجئة تابع محافظ الشرقية حالة النظافة والإشغالات، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف بأعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المراكز والمدن أولًا بأول وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ،كما تابع إلتزام المحالات التجارية بمواعيد الغلق المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.

وقام محافظ الشرقية بتفقد المصانع والمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والصالحية الجديدة والمنطقة الصناعية ببلبيس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمصانع مشدداً على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات .

فضلاً عن قيام محافظ الشرقية بإفتتاح 502 مشروع تنموى وخدمى بمختلف مراكز ومدن المحافظة فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطرى - الطرق – الصحة - التموين ) بتكلفة إجمالية 11.320مليار جنيه فى الفترة من 2018حتى 2022.

وفى نفس السياق قام محافظ الشرقية بعدد (218) جولة ميدانية خلال عام 2022 للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً على رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للإستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، والإستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكداً أن المسئول الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعياً لحلها، وأن العمل المكتبى أول طريق الفشل.