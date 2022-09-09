محافظ الشرقية يشدد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع المبرة والغشام وموقف المنصورة وعبد العزيز علي بمدينة الزقازيق، لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وكذلك الوقوف علي إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق باستمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف شوارع المدينة ابتهاجا باحتفالات المحافظة بعيدها القومي والموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم موجها رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلا ونهارا بكافه مراكز ومدن المحافظة لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والتاكد من تكثيف حملات النظافة ورفع االاشغالات لإعادة الانضباط للشارع.

رافق المحافظ، ىنبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول.



جانب من جولة المحافظ بالزقازيق



جولة محافظ الشرقية