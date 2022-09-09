محافظ الشرقية يستقبل وزيرا التموين والرى ومفتى الجمهورية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بحضور اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، واللواء يسري الديب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية وعدد من المواطنين، حيث تم أداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق ، بمناسبة احتفالات العيد القومي لمحافظة الشرقية.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم أوضح فيها ان الغفلة داء عُضال يُنسِي الإنسانَ المهمةَ التي خُلق من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وإعمار الأرض فأهلُ الغفلة لا ينتفعون بالجوارح التي جعلها الله سببًا للهداية والعلم والفهم، فقلوبهم لا تعي الحق، وعيونهم لا تبصر آيات ربهم المنظورة والمسطورة، وآذانهم لا تسمع ما ينفع من أمور الدين والدنيا، مؤكدا أن الحق عز وجل توعدهم في الآخرة بالعذاب الأليم , مشيرا الي ان علاج الغفلة يكون بذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والإكثار من عمل الصالحات، فبذلك تزول الغفلة، وتحيا القلوب، وتزكَّى الأرواح والمؤمن الحق إذا أصابته غفلة سارع إلى التوبة واليقظة

تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الشرقية والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هريه رزنه أمام خديوي البلاد آنذاك مطالباُ بالحرية والكرامة كما هنأ المحافظ القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالعيد القومي للمحافظة داعيا المولي عز وجل ان يديم علي أبناء الشرقية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات علي هذه الأرض الطيبة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأضاف محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر سيشهد افتتاح 42 مشروع تنموي وخدمي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري) بتكلفة مليار و795 مليون جنية وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.



جانب من الاستقبال



جانب من الاستقبال



جانب من الاستقبال