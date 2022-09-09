محافظ الدقهلية يحيل 112 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية فريق المحافظات

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحويل عدد من المحاضر والمخالفات القانونية للنيابة العامة لإعمال شئونها، وأكد "مختار" أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية، التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطرى والبيئة.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها، علي عدد من المخابز، والمحلات، والأسواق، ومنافذ السلع الغذائية، عن تحرير 112 محضرا، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وتحويل كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها، شملت المرور علي المخابز والاسواق بمراكز ومدن ميت غمر والمنصورة و نبروه وطلخا و ميت سلسيل وشربين و جمصة و بني عبيد وتمي الأمديد، وان المحاضر التي تم تحريرها، عبارة عن 18 محضر نقص وزن، و15 محضر مواصفات، و4 محاضر، عدم نظافة أدوات العجين و1محضر تصرف في دقيق، والكمية الضبوطة عدد 14 شيكارة، و4محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و1محضر عدم وجود قائمة، و2 محضر توقف بدون إذن، و34 محضر عدم اعلان عن الاسعار، و13 محضر عدم حمل شهادةصحية، و3 محاضر عدم اعلان عن المقررات التموينية و9 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، و1محضر تجميع سلع مدعمة، و1محضر تصرف في سلع مدعمة، و4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و1محضر غش تجاري، و1 محضر تخزين أرز شعير بدون ترخيص، وقال انه تم التحفظ على كميات من السلع المدعمة، و2000 رغيف خبز مدعم، و4 طن أرز شعير و و7.5طن أعلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



احد المخابز