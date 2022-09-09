محافظ الأقصر يتفقد حديقة أمام معبد الكرنك ويوجه بتطويرها ويتابع رصف الطرق

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة تفقد خلالها الحديقة الكائنة أمام معبد الكرنك "التلة"، حيث وجه بتطويرها وزيادة المساحات الخضراء والأشجار المثمرة بها، وعمل مقاعد وبرجولات للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة.

كما وجه محافظ الأقصر، بسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق، تمهيداً لاستكمال أعمال الرصف بشارع الهيلتون بمنطقة الكرنك، واستكمل محافظ الأقصر جولته حيث تفقد محيط مستشفى الكرنك "مستشفى الأقصر العام"، موجهاً بعمل أماكن انتظار للسيارات، وذلك لفتح الطريق إلى المستشفى ومتحف الأقصر، وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما أكد محافظ الأقصر، على الإهتمام بالجزر الوسطى وتقليم وتسوية الأشجار وزيادة نسبة المزروعات والنباتات، وتهذيب المساحات الخضراء، ورافق المحافظ خلال جولته كلا من لواء دكتور علي شرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى ممثل الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والدكتور ياسر الصاوي مدير عام ادارة الحدائق والبساتين، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً للوقوف على ما تم إنجازه فى تنفيذ أعمال إنشاء "محور شمال الأقصر" والذى يعد أكبر محور مرورى بالأقصر، وتم بحث نسب الأعمال التي تم إنجازها بالمحور، وما تم إنشاؤه من كباري سطحية وعلوية.

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء، أعمال التوسعة والتغطيات وتمهيد الطرق بمحيط محور شمال الأقصر، موجهاً بتسريع وتيرة العمل بالمشروع لإنجازه قبل موعده المحدد، مشيداً بتعاون الأجهزة والقطاعات المعنية في تنفيذ المشروع، كما أكد المحافظ على أهمية دفع العمل بالمشروع القومي لإنشاء المحور الذي يعد نقلة تنموية في مجال مشروعات الطرق والنقل بالمحافظة، خاصة وأنه سيعمل على ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوى الغربى، ماراً بالزراعى الشرقى والزراعى الغربى لنهر النيل، وهو عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، وعددها حوالى 17 منشأة خرسانية تقريبًا، والباقى يتم ربطه بأعمال شبكة طرق، وطوله من 18 إلى 20 كيلومترًا، بعرض 6 حارات.