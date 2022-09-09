محافظ أسيوط يوجه باستمرار متابعة ورصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستمرار رصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، أو من خلال لجان الرصد الميداني للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف مشيرًا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف هذه المخالفات وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم مشيرُا إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.

وقال محافظ أسيوط، بإن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن والأحياء بتكثيف لجان الترصد الميداني، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالة كافة مخالفات البناء مهما كان حجمها ،أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون مشددًا على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و كل حزم لأية حالات شروع بالبناء المخالف للقوانين المنظمة لتحقيق الردع العام لمنع تكرار تلك المخالفات مناشدًا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص حيث لن يتم إغفال أي تجاوزات، ويتم المرور بشكل دوري على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز فضلا عن الرصد عن طريق الأقمار الصناعية من خلال وحدة المتغيرات المكانية لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

من جانبه أوضح محمود ياسين رئيس حي شرق أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء بدون ترخيص بنطاق الحى خلال حملة بمشاركة مروان إبراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي ومسئولى الإشغالات والازالات والحملة الميكانيكية حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحوائط وسقف الدور التاسع العلوى بأحد العقارات بشارع الهلالي بجوار منزل كوبري الهلالي لافتاً إلى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات ومصادرتها.



إزالة فورية لبناء مخالف بحي شرق



إزالة فورية لبناء مخالف بحي شرق



إزالة فورية لبناء مخالف بحي شرق



إزالة فورية لبناء مخالف بحي شرق