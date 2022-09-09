محافظ أسيوط يعتمد 294 طلب إجازة و89 طلب ندب و27 إعارة لبعض العاملين بالصحية

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم اليوم الموافقة على عدد من الطلبات للحصول على اجازات متنوعة ،وطلبات ندب، وإعارة لبعض العاملين بمديرية الشئون الصحية، وذلك مراعاة للبعد الانساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة ، وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة لافتًا إلى إن إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها بمختلف المديريات حتى الآن بلغت 4328 طلب منهم 928 طلب اجازات متنوعة و3400 طلب نقل وانتداب وتجديد انتداب وإعارة مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديريات برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم اليوم اعتماد 294 طلب أجازة متنوعة "بدون مرتب، وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج وغيرها" فضلا عن 89 طلب ندب وتجديد انتداب و27 طلب إعارة على أن يتم فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة إعتمادها حرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور محمد زين الدين حافظ ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.



لقاء محافظ أسيوط بوكيل وزارة الصحة

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية، والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب، والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات ،وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان، وحرصًا على سير العمل.

كان محافظ أسيوط قد سبق وكلف قيادات المحافظة، ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص كان المحافظ ووجه بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص، والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها ،وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان، وحرصًا على سير العمل.