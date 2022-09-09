محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل خطوط وشبكات الغاز بقرية بنى مر ضمن حياة كريمة

أسيوط- فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومرحلته الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن خطة توصيل الغاز لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، واللواء أ.ح مهندس عمرو رشدى رئيس جهاز تعمير وسط ،وشمال الصعيد، ومحمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ،والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية وعبداللطيف فضاله نائب رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالعظيم رئيس قرية بني مر ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وتابع المحافظ، ومرافقوه أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي الرئيسية بشوارع القرية والتقى بعض العاملين بالشركة المنفذة للأعمال وشاهد أعمال لحام المواسير وتركيب الشبكات بالشوارع وفقًا للاشتراطات ، ومعايير الجودة مشيدًا بجودة الأعمال التي يجري تنفيذها ، وطالبهم بتطبيق أقصى إجراءات السلامة، والأمان حفاظًا على حياة العاملين والمواطنين مع التنسيق الكامل مع رئيس المركز والقرية ، ومسئولي شركات المرافق لضمان سير الأعمال بسهولة دون أية عقبات، وتلافي أية ملاحظات لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

وأكد اللواء عصام سعد، أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل ، وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتي تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروع بتكلفة 342 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 151 مليون جنيه والشباب والرياضة 81 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 106 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 134 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 136 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 121 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة 733 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه و48 مشروع متنوع ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع جارى العمل بها والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات ، وتوفير الأراضي اللازمة لإستكمال إنشاء المشروعات المدرجة في الخطة فضلاً عن فحص المنشأة قبل استلامها وذلك لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق المحرومة وخاصة القرى الأكثر احتياجاً وسرعة نهو الأعمال بها في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



جانب من الجولة



جانب من الجولة