محافظ أسوان يشكل لجنة متخصصة لشغل وظائف مدراء مدارس التمريض

أسوان - عبد الله صلاح

وجه أشرف عطية محافظ أسوان مدير الصحة، بتشكيل لجنة متخصصة برأسة مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية للقيام بإجراءات اختيار المرشحات لتولى وظيفة مديرة مدرسة لعدد 8 من المدارس الثانوية الفنية للتمريض واللاتى تجاوزن المدد القانونية المحددة لشغل الوظيفة القيادية، وهى مدارس فوزية حامد بنات، وأبو الريش للبنات، وأبو سمبل المشتركة، والرمد للبنين، وكوم أمبو المشتركة، ودراو ونصر النوبة وإدفو المشتركة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بمختلف مجالاتها ، ولاسيما فى الجانب الإدارى من خلال توفير الكوادر والقيادات المتميزة والمؤهلة لرفع مستويات الأداء والعمل داخل الهيكل الإدارى وضمان تحقيق التطوير والجودة المطلوبة فى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه وفقاً للشروط والقواعد القانونية وافق محافظ أسوان على إعفاء عدد 8 من مديري مدارس التمريض من مواقعهم بعد شغلهم للوظيفة أكثر من 6 سنوات.

وأشار، إلى أنه وفقاً للمادة ( 25 ) من قرار وزير الصحة والسكان رقم (630) لسنة 2011 تتولى الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية بالوزارة الإشراف والمتابعة على المدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية ، وتقوم بترشيح مديرة المدرسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأوضح إيهاب حنفى بأنه وفقاً للقرار السابق فإنه من شروط الترشح للمسابقة بأن تكون المرشحة حاصلة على دراسات فى علوم التمريض أو على البكالوريوس فى حالة عدم وجود الماجستير أو الدكتوراه حيث يستمر التقدم لشغل الوظيفة لمدة 15 يوم.

ولفت، إلى أن كل مدرسة يكون لها مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد إختصاصاته ومسئولياته ليضم مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية أو من ينوب عنه رئيساً ، بجانب مديرة المدرسة مقرر، فيما تضم العضوية كل من موجهة المدارس بالمديرية ، ومدير المستشفى و2 من مجلس الآباء، بجانب إحدى مدرسى التربية والتعليم، ومدرسات التمريض بالمدرسة، ومديرة إدارة التمريض بالمديرية أو ينوب عنها ، وكذا رئيسة اتحاد الطلاب.