محافظة أسوان: رفع 20 طنا من التراكمات والمخلفات بالسباعية.. صور

أسوان – فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمحافظة أسوان بقيادة محمود عليان، أعمال النظافة العامة بمنطقة الشيخ تاج، حيث تم رفع 20 طنا من التراكمات والمخلفات لعدد من المبانى بالشارع الرئيسى بالمدينة، مع انتظام أعمال الجمع المنزلى للقمامة من المنازل.

وفى السياق، تابع سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرية غرب أسوان، حيث تفقد محمود بهاء نائب رئيس المدينة معدلات التنفيذ بمشروع تجديد وإحلال شبكة مياه الشرب بالقرية، مع القيام بإزالة أى معوقات وتيسير الأعمال على الوجه الأكمل، وذلك فى حضور مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً الشركة المنفذة.

يأتى ذلك فى إطار التعليمات المشددة من أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى لمتابعة الأعمال الجارية بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، مع استمرار حملات الإشغالات، وتكثيف الجهود لرفع التراكمات والمخلفات، واستكمال أعمال النظافة العامة من أجل الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى.



رفع المخلفات



رفع القمامة



جانب من اعمال النظافة



التنظيف والتجميل