ما هى أضرار عدم تناول كميات الماء التي يحتاجها الجسم يوميا؟

فاطمة ياسر

يحتاج الجسم بكميات يومية محددة من الماء، ونجد أن العديد من الأشخاص يهملون في تناولها، وهذا يعرضهم للخطر، لأن الماء تعد من العناصر المهمة لصحة الإنسان ونقص نسبتها يزيد من تعرضك للمضاعفات الصحية التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع “healthline”.