يحتاج الجسم بكميات يومية محددة من الماء، ونجد أن العديد من الأشخاص يهملون في تناولها، وهذا يعرضهم للخطر، لأن الماء تعد من العناصر المهمة لصحة الإنسان ونقص نسبتها يزيد من تعرضك للمضاعفات الصحية التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع “healthline”.
ما هى أضرار عدم تناول كميات الماء التي يحتاجها الجسم يوميا؟الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:00 ص
أضرار قلة الماء في الجسم
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