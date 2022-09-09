اليوم السابع
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مايا مرسى للفنانة ميرفت أمين: لا تحزنى فصورتك فى عيوننا حلوة بكل تجاعيد الزمن

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:30 م
مايا مرسى للفنانة ميرفت أمين: لا تحزنى فصورتك فى عيوننا حلوة بكل تجاعيد الزمن الفنانة ميرفت أمين
كتب محمود راغب

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وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، رسالة دعم وحب للفنانة القديرة ميرفت أمين، بعد الصورة الأخيرة التى انتشرت لها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى .

وقالت مايا مرسى فى رسالتها: السيدة الفنانة العظيمة ميرفت أمين.. لا تحزني فالحزن في الصورة على فقدان أحباب لم يحترمها من تندر وتنمر. 

لا تحزني ذهبت اليوم لعزاء وحدك دون صديقاتك الفنانات العظيمات دلال ورجاء رحمهم الله، ولحظات الحزن لم يحترمها من تندر وتنمر. 

وتابعت : لا تحزنى فصورتك في عيوننا حلوة بكل تجاعيد الزمن ، والروح الحلوة والقلوب السمحة لا تتغير بمرور الزمان ، لا تحزني من أشخاص تنمروا اليوم ولم يحسبوا من سوف يتنمر عليهم غدا .. اسعدتينا سنوات كثيرة.. نقدرك ونحترمك فلا تحزنى.


القومى للمراه

المجلس القومى المراه

مايا مرسى

مرفت امين

الفنانه مرفت امين



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