ماذا سيحدث لكلاب الملكة اليزابيث الـ4 بعد وفاتها؟.. "CNN" تجيب

كتبت : نهال أبو السعود

عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية أطول الملوك فى تاريخ بريطانيا، يوم الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا، لم تترك وراءها أمتها وأفراد أسرتها فحسب بل تركت وراءها مجموعة من رفقاء الكلاب.

طوال حياتها، تم تصويرها بانتظام مع فصيلة كورجى الويلزى عند قدميها وهى سلالة الكلاب التى أصبح يطلق عليها الكلاب الملكية، ولكن فى حين تم التخطيط بدقة لكل تفاصيل ما سيحدث بعد وفاتها، لا يُعرف الكثير عما يخبئه المستقبل لصغارها المحبوبين، الذين سيبحثون الآن عن منازل جديدة.

فى وقت وفاتها، ورد أن الملكة إليزابيث كان لديها أربعة كلاب، كان لديها اثنان من كورجى الويلزى يدعيان ميوك وساندى، بالإضافة إلى سلالة أقدم مختلطة تسمى "dorgi" تسمى كاندى وانضم ليسى إليهم فى يناير من هذا العام

غالبًا ما كان يُنسب إلى الملكة إنشاء سلالة دورجى عندما تزاوجت فصيل كورجى مع كلب ألمانى تملكه شقيقتها الأميرة مارجريت.

قال جو ليتل، كاتب سيرة ملكية ومدير تحرير مجلة Majesty، لشبكة CNN إنه يعتقد أن الكلاب ستتم رعايتها من قبل الموظفين الملكيين قبل أن تتبناها الأميرة أن والأمير أندرو.

وأوضح أن "الأميرة كانت لديها كلاب خاصة بها فى الماضى حيث جاءت آخر إضافتين من دوق يورك وبناته، لذا ربما يمكنهم الذهاب إليه. من غير المحتمل أن يتم تقسيمهم ".

يعود شغف الملكة للكورجى إلى طفولتها، عندما وقعت فى حب كلب والدها الملك جورج السادس، دوكى. فى عام 1944، فى عيد ميلادها الثامن عشر، أُعطيت جروًا من فصيلة بيمبروك ويلزى يُدعى سوزان. كان هذا هو ارتباطها بسوزان، وبحسب ما ورد أخذتها فى شهر العسل فى عام 1947 وتوفيت سوزان فى يناير 1959.

وامتلكت الملكة العشرات من كلاب الكورجى فى حياتها. ظهرت واحدة، ويلو، إلى جانبها فى رسم جيمس بوند الذى سجلته فى حفل افتتاح أولمبياد لندن 2012.