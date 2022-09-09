لو بتفكر تخس.. ابتعد عن تناول الأرز والخبز الأبيض

كتبت ميرفت رشاد

هل ترغب بشدة في إنقاص الوزن ولكن لا تستطيع مقاومة الكربوهيدرات؟ حسنًا ، يمكن أن تعيق هذه العادة الغذائية جهودك لفقدان الوزن ، قبل أن تحكم على جميع الكربوهيدرات لإدارة الوزن ، يجب أن تدرك أن هناك عدة أنواع من الكربوهيدرات ، بعضها صحي والبعض الآخر ليس كذلك ، هناك ثلاثة أنواع من الكربوهيدرات ، السكر والألياف والنشا، وسنوضح في التقرير التالى أن كانت الأطعمة النشوية فعالة في إنقاص الوزن أم لا، وفقا لما نشره موقع "healthshots".



لماذا نحتاج الأطعمة النشوية؟

بصرف النظر عن كونها مصدرًا جيدًا للطاقة ، فإن الأطعمة النشوية غنية أيضًا بالكالسيوم والحديد والألياف والفيتامينات، من المعروف أيضًا أن الأطعمة النشوية تعمل على تحسين الشعور بالشبع ، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام ويبقيك راضيًا لفترة أطول من الوقت، نتيجة لذلك ، فإنها توفر بعض المزايا الصحية مثل حساسية الأنسولين المحسنة وتقليل تخزين الدهون ، مما يعني أيضًا أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن .



البقوليات مصدر ممتاز للنشا

تعتبر البقوليات والحبوب والخضروات الجذرية من المصادر الجيدة للأغذية النشوية الصحية ولها قيمة غذائية عالية ، بصرف النظر عن النشا ، توفر البقوليات 2-3 مرات أكثر من البروتين من الأرز والقمح ، ومن ناحية أخرى ، فإن الخضروات الجذرية منخفضة السعرات الحرارية والحبوب غنية بالألياف، لكن ليست كل الأطعمة النشوية مفيدة بالفعل لجسمك.

بعض الأطعمة النشوية التي يجب تجنبها وبدائلها:

1. الخبز الأبيض

هل تعلم أن الخبز الأبيض ليس له أي قيمة غذائية ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من النشا؟ عند هضمه ، فإنه في الواقع يزيد من مستويات الجلوكوز لديك وقد تشعر بالجوع قريبًا، هذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في الأكل وهو سبب زيادة وزنك.

بديل الخبز الأبيض

جرب خبز القمح أو الخبز متعدد الحبوب بدلاً من الخبز الأبيض، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات والألياف وبالكاد تحتوي على أي سكر مقارنة بالخبز الأبيض.

2. الأرز الأبيض

يجب أن تعلم أن الأرز الأبيض هو مجرد كربوهيدرات فارغة لأنه يفتقر إلى البروتين والألياف، وهذا يمكن أن يجعل مستوى السكر في الدم يرتفع بشكل أسرع مما يمثل مشكلة كبيرة.

بديل الأرز الأبيض

لماذا لا تحاول استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو شيء مثل الكينوا ، وهو عبارة عن حبة كاملة ويمكن أن يوفر كل القيمة الغذائية التي يحتاجها جسمك ، لن تشعر بالجوع وسيؤدي ذلك إلى تقليل الإفراط في تناول الطعام ويمكنك فقدان الوزن بسهولة.