لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسى والنائب العام والداخلية

تقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام، كما توجهة أعضاء اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.
لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسى والنائب العام والداخليةالجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:49 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
عضو لجنة العفو الرئاسى: إطلاق سراح مجموعة من سجناء الرأى خلال أيام قليلةالإثنين، 15 أغسطس 2022 10:58 م
عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن إعداد قائمة جديدة قريباالأحد، 14 أغسطس 2022 07:46 م
تحسين ملف حقوق الإنسان على خطى الجمهورية الجديدة.. إطلاق الحوار الوطنى وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.. والاستراتيجية الوطنية تتوج جهود تمكين المرأة والشباب ودعم الفئات الأكثر احتياجا.. نواب: سجلنا تقدما غير مسبوقالإثنين، 25 يوليه 2022 08:30 م
طارق العوضى: علاء عبدالفتاح وزياد العليمي وأحمد دومة ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسىالسبت، 16 يوليه 2022 10:22 م
عضو لجنة العفو الرئاسى: عملنا يعطى رسائل مطمئنة لأطراف الحوار الوطنىالأحد، 10 يوليه 2022 09:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة