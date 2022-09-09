اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسى والنائب العام والداخلية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:49 م
لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسى والنائب العام والداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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تقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام، كما توجهة أعضاء اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.

الرئيس السيسي

لجنة العفو الرئاسي

العفو الرئاسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي



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