لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسى والنائب العام والداخلية

تقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام، كما توجهة أعضاء اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.