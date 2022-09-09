جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقاءه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمديرة العامة للنفط أورور فغالي.

وأضاف فياض أنه أطلع ممثلي البنك الدولي على تقدم العمل، مشيرًا إلى أن قرار زيادة التسعير جاهز ويلزمه مصادقة من وزير المالية، وقرار استثنائي من رئيسي الجمهورية والحكومة، موضحًا أن لديه تصورًا للهيكلة التنظيمية للهيئة الناظمة من أجل البدء بإطلاق آليات اختيارها.



وأوضح أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعاد التأكيد على أن البنك الدولي لا يزال مهتمًا بتمويل عقود شراء الغاز المصري والكهرباء الأردنية ولن يتخلى عنه، مشيرًا إلى أنه عند زيادة التغذية ستؤمن الكهرباء للمواطنين بسعر أرخص بحدود النصف عن سعر المولدات الخاصة، مشددًا على أنه سيعقد اجتماعًا مع البنك الدولي في وقت قريب للمتابعة ولوضعه في اجواء التطورات المتعلقة بهذا الملف.



وأشار إلى أن هناك اتصالات مع وزير النفط الكويتي لبحث إمكانية الدعم، بالإضافة إلى التواصل مع الجزائر لإعادة إمكانية إحياء استيراد المازوت من هناك.