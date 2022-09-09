اليوم السابع
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610 ألف فدان بنجر..

كيف تدعم الدولة مزارعي البنجر؟.. 12.5 ألف جنيه سلفة للزراعات بالرى الحديث الأبرز

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:56 م
كيف تدعم الدولة مزارعي البنجر؟.. 12.5 ألف جنيه سلفة للزراعات بالرى الحديث الأبرز بنجر السكر
كتبت أسماء نصار

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  التهنئة إلى الفلاح المصري، بمناسبة الاحتفال بعيده الـ 70 والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام.

وفى التقرير التالى نتعرف الدعم الذى تقدمه الدولة لمزارعى البنجر:

 

1- إضافة 250 ألف فدان مساحات منزرعة من البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ المساحة الحالية ما يزيد عن 610 ألف فدان.

2- تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لشركة الدلتا للسكر لتزيد من 14 ألف طن بنجر يومياً إلى 21 ألف طن بنجر يومياً لتنتج نحو3200 طن سكر يومياً.

3- توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ‏الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعي المصري لدعم ‏مزارعي البنجر للمساهمة في زيادة المساحةالمنزرعة.

4-صرف 10 آلاف جنيه سلفة للزراعات التقليدية، و 12.5 ألف جنيه سلفة للزراعات بنظام الري الحديث.

5- صرف 75جنيهاً للطن علاوة استثنائية أقرتها الدولة، و125 جنيهاً علاوة استثنائية إضافية للطن، بالإضافة إلى 180 جنيهاً للطن علاوةتبكير للتوريد، بجانب صرف 11جنيهاً للطن علاوة نظافة، فضلاً عن قبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل إلى 8%.

6- صرف 300جنيه للفدان مقابل خدمة أرض، ونقل المحصول مجاناً من المزارعين المتعاقدين إلى المصنع.

7- توفير الزراعة الآلية مجاناً للمزارعين الراغبين بما يعادل حوالي 220 جنيهاً لكل فدان.

8-صرف 40 جنيهاً لطن البنجر حافز جودة عند زيادة نسبة السكر عن 16%.

9- صرف التقاوي مجاناً للعروة المبكرة ودعم 75٪ لباقي العروات.

10-صرف رشة سماد مخصب مجاناً، وتقديم دعم مبيدات مقاومة خنفساء البنجر.


الزراعة البنجر

محصول البنجر

زراعة البنجر



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