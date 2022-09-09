كشف ملابسات فيديو لفتاة يوثق لحظة مضايقتها من شخص داخل حافلة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك"، تضمن ادعاء صاحبة الحساب، قيام أحد الركاب، بمضايقتها أثناء استقلالها حافلة سياحية خلال عودتها من مدينة دهب بجنوب سيناء لمحل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، وقيامها بنهاية مقطع الفيديو بعرض صورة للمشكو فى حقه، محذرةً الفتيات من تعرضهن لمثل تلك الوقائع.

بالفحص وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (سائق "سيارة أجرة" – له معلومات جنائية)، وبمواجهته قرر بأنه حال عودته رفقة بعض أصدقائه من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية، مستقلاً الحافلة المشار إليها بالمقعد الخلفى للشاكية وشقيقتها، افتعلت معه الشاكية مشادة كلامية بدعوى قيامه بالتحرش بها وشقيقتها، إلا أنه قام بتعنيفها حيال مزاعمها تجاهه فى حينه، وفوجئ لاحقاً باضطلاعها ببث مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف الإساءة لشخصه دون إتخاذهما إجراء قانونى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.