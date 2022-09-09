كاثرين جنكينز تغنى أول تسجيل لـ God Save The King

كتب: إيهاب محمد

أختيرت كاثرين جنينز لتسجيل أول تسجيل لـ God Save The King بواسطة راديو BBC 4 يوم الجمعة من كنيسة ريفية في ساسكس، وفقا لموقع صحيفة " ديلى ميل" البريطانية.

تغيرت كلمات النشيد الوطني البريطاني من "ملكة" إلى "ملك" في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس حيث يتولى ابنها الملك تشارلز الثالث العرش الآن.



كاثرين

كانت كاثرين، 42 سنة، في كنيسة صغيرة في منطقة نائية في ساسكس تسجل عندما تلقت المكالمة من بي بي سي.

أمضت مغنية الأوبرا دقيقة صمت وصلاة قبل تسجيل الأغنية ، وهي تغني من القلب في هذا الوقت العاطفي بشكل لا يصدق.

اختتم النشيد الوطني برنامج World at One الممتد على راديو BBC 4 بعد ظهر يوم الجمعة.

وقلبي مثقل بالحزن. إن غناء هذا اليوم ، ولأول مرة ، شرف كبير وقد تم غنائه مع الإيمان بأن عهد الملك تشارلز الثالث سيكون سعيدًا ورائعًا! "

كتبت كاثرين إشادة صادقة للملكة يوم الخميس ، وكتبت على إنستغرام: "في هذا اليوم المفجع، فإن أفكاري وصلواتي وأحر التعازي مع الملك تشارلز ، العائلة المالكة ومع زملائي البريطانيين وأعضاء الكومنولث في جميع أنحاء العالم.

جلالة الملك، شكرا لك على كل ما قدمته. لقد كنت ثابتًا نكران الذات في حياتنا ، وتعرف فقط ما ستقوله في أحلك ساعاتنا.

لقد ألهمتنا بكرامتك وواجبك ونعمتك، أنا فخور بأنني عشت في عهدك، ويشرفني أن أغني لك ويشرفني أن أعرفك. ارقد بسلام وارفع في المجد سيدتي.

أصبح ابن الملكة تشارلز، الأمير السابق لويلز، الآن الملك تشارلز الثالث، حيث يحزن العالم على والدته، أطول ملوك بريطانيا حكمًا.

هرع جميع انباء صاحبة الجلالة إلى بالمورال يوم الخميس بعد أن أصبح الأطباء "قلقين" على صحتها، بعد ساعات ماتت محاطة بأسرتها.

في الساعة 6:30 مساءً يوم الخميس تم تأكيد وفاتها، وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم. سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدًا.