اليوم السابع
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قصر باكنجهام: تنصيب تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا غدا السبت

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:39 م
قصر باكنجهام: تنصيب تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا غدا السبت تشارلز الثالث
وكالات الأنباء

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أعلن قصر باكنجهام الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت فى قصر سانت جيمس.

ويجتمع مجلس الخلافة فى بريطانيا فى العاشرة من صباح السبت، بتوقيت لندن (9 بتوقيت جرينتش) فى قصر سانت جيمس، على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم فى كل مقاطعات المملكة المتحدة فى اليوم التالي.

وفى وقت سابق، غادر الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، اليوم الجمعة، قلعة بالمورال فى اسكتلندا متجهين إلى العاصمة "لندن".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الملك والملكة في طريقهما إلى مطار أبردين الدولي ثم إلى لندن.

وفى وقت سابق، قال قصر باكنجهام اليوم الجمعة إن فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ من الآن وحتى سبعة أيام بعد الجنازة، وذلك دون تأكيد موعد الجنازة.

وأضاف القصر - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "بعد وفاة الملكة إليزابيث، هناك فترة حداد ملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة".

وبغض النظر عن الحداد الوطني - الذي من المتوقع أن تحدده الحكومة اليوم - فإن الحداد الملكي سيقام من قبل أفراد العائلة المالكة وموظفي الأسرة المالكة وممثلي الأسرة المالكة في مهام رسمية إلى جانب القوات الملتزمة بواجبات المراسم.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.


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