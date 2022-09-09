فى عيد الفلاح.. تعرف على أهم إنجازات وزارة الزراعة × 8 سنوات

كتبت أسماء نصار

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التهنئة إلى الفلاح المصرى، بمناسبة الاحتفال بعيده الـ 70 والذى يأتى يوم 9 سبتمبر من كل عام.

وفى التقرير التالى نوضح أهم إنجازات وزارة الزراعة خلال الـ 8 السنوات الماضية:

1- 320 مشروع زراعي بتكلفة 42 مليار جنيه.

2- 3 مليون فدان تستهدفها المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة.

3- مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي.

4- مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه.

5- 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.

6- مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

7- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية.

8- استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج.

9- 26 صنف وهجين تم استنباطها لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى ل 10 محاصيل مختلفة.

10- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

11- تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة.

12- تحقيق الإكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

13- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة.

14- تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي.

15- برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحلية.

16- 40 معمل تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعية لفحص وتحليل المنتجات الزراعية.

17- احكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية.

18- 5.6 مليون طن تجاوزتها الصادرات الزراعية المصرية من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.

19- اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة و3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة.

20- المشروع القومي لزراعة 100 الف فدان صوب زراعية.

21- المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل.

22- البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة مليار جنيه.

23- 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.

24- استهداف تطوير 826 مركز لتجميع الألبان.

25- 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.

26- صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآتخالية من أنفلونزا الطيور.

27- تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بمساحة اجمالية ١٩ ألف فدان للاستثمار الداجني.

28- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

29- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

30- تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.

31- انشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها.

32- تنفيذ قوافل بيطرية مجانية تم تنفيذها في 750 قرية على مستوى الجمهورية.

33- مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس).

34- اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وازالة التعديات عليها.

35- طرح 21 موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الأحمر.

36- طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

37- الانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر.

38- 6-7 مليار جنيه سنويا اجمالي تمويل المحاصيل الزراعية وبلغ اجمالى التمويل بحوالى 500 مليون جنية سنوياً.

39- 330 ألف مزارع استفاد من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

40- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة.

41- 7.2 مليار جنيه تم تحصيلها ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.

42- نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.

43 - اقرار عدد من القوانين المنظمة للاداء: قانون انشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضويةوقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.

44- تنمية العلاقات مع أفريقيا وانشاء 9 مزارع نموذجية مشتركة وجاري انشاء 4 مزارع جديدة.

45- مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد وسلامة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

46- 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة مستهدف انشائها في 20 محافظة ب 52 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة 2 مليار جنيه.

47- 967 مشروع نفع عام تم تخصيصهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

48- إنشاء مركز الأقصر التنسيقى لتعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.

49- المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً.

50- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكى.