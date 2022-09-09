اليوم السابع
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فى عيد الفلاح.. تعرف على أهم إنجازات وزارة الزراعة × 8 سنوات

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:09 م
فى عيد الفلاح.. تعرف على أهم إنجازات وزارة الزراعة × 8 سنوات فلاح - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التهنئة إلى الفلاح المصرى، بمناسبة الاحتفال بعيده الـ 70 والذى يأتى يوم 9 سبتمبر من كل عام.
 
وفى التقرير التالى نوضح أهم إنجازات وزارة الزراعة خلال الـ  8 السنوات الماضية:
 
1- 320  مشروع زراعي  بتكلفة 42 مليار جنيه.
 
2- 3 مليون فدان تستهدفها المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة.
 
3- مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي.
 
4- مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية  300 مليار جنيه.
 
5- 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.
 
6- مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
 
7- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية.
 
8- استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج.
 
9- 26 صنف وهجين تم استنباطها لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى ل 10 محاصيل مختلفة.
 
10- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي  الخضر.
 
11- تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة.   
   
12- تحقيق الإكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
 
13- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة.
 
14- تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي.
 
15- برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحلية.
 
16- 40 معمل تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعية لفحص وتحليل المنتجات الزراعية.
 
17- احكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية.
 
18- 5.6 مليون طن تجاوزتها الصادرات الزراعية المصرية من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.
 
19- اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة و3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة.
 
20- المشروع القومي  لزراعة 100 الف فدان صوب زراعية.
 
21- المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل.
 
22- البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية  200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة  مليار جنيه.   
 
23- 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.
 
24- استهداف تطوير 826 مركز لتجميع الألبان.
 
25- 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.
 
26- صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآتخالية من أنفلونزا الطيور.
 
27- تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بمساحة اجمالية ١٩ ألف فدان للاستثمار الداجني.   
 
28- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة. 
   
29- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي  وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
 
30- تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.
 
31- انشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها.
 
32- تنفيذ قوافل بيطرية مجانية تم تنفيذها  في 750 قرية على مستوى الجمهورية.
 
 33- مشروعات عملاقة في الثروة السمكية  (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس).
 
34- اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وازالة التعديات عليها.
 
 
35- طرح  21 موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الأحمر. 
 
36- طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
 
37-  الانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر.
 
 38-  6-7  مليار جنيه سنويا اجمالي تمويل المحاصيل الزراعية وبلغ اجمالى التمويل بحوالى 500 مليون جنية سنوياً.
 
39- 330 ألف مزارع استفاد من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.     
 
40- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة.
 
41- 7.2 مليار جنيه تم تحصيلها ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.
 
42- نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
 
43 - اقرار عدد من القوانين المنظمة للاداء: قانون انشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضويةوقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
 
44- تنمية العلاقات مع أفريقيا وانشاء 9 مزارع نموذجية مشتركة وجاري انشاء 4 مزارع جديدة.
 
45-  مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد وسلامة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
 
46-  332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة  مستهدف انشائها في 20 محافظة ب 52 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة 2 مليار جنيه.
 
47- 967 مشروع نفع عام تم تخصيصهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
 48- إنشاء مركز الأقصر التنسيقى لتعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.
 
49- المشروع القومي للصوامع  وزيادة  السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً.
 
50- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكى.
 

وزارة الزراعة

الفلاح

عيد الفلاح

الزراعة



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