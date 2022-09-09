فحص وتطعيم الماشية فى الأسواق أسبوعيا فى الحبيل وإسنا وأرمنت بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تواصل رجال المديرية فى فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطرى بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم دعم أصحاب المواشى فى الأسواق بصورة أسبوعية، حيث أنه على مدار الأسبوع الماضى تم تشكيل عدة لجان بأسواق إسنا وأرمنت والأقصر، حيث أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الأقصر البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز الأقصر للمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر، ولجنة من إدارة أرمنت البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز أرمنت للمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت، ولجنة من إدارة أسنا البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز إسنا للمرور على سوق إسنا للماشية.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالأقصر، أنه قامت اللجان بتنفيذ تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائى، وتحصين الحيوانات القابلة للإصابة، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، حيث تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى استكمال فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حتى استكمال كامل تعداد الحيوانات بمحافظة الأقصر، وأهاب بالمواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصًا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للتنمية المستدامة بها وحرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعًا من انتشار هذه الأمراض الوبائية.