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فحص المواشى فى سوق أرمنت.. وتوعية أصحاب الماشية بأهمية التحصين بالأقصر "صور"

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:31 م
فحص المواشى فى سوق أرمنت.. وتوعية أصحاب الماشية بأهمية التحصين بالأقصر "صور" فحص المواشى فى سوق أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن مواصلة عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لأنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أن تلك اللجان شملت اللجنة الطبية البيطرية من الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتورة شيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بأرمنت المقام فى منطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه خلال عمل اللجان تمت توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

جانب من توعية أصحاب المواشي بأهمية التحصين
جانب من توعية أصحاب المواشي بأهمية التحصين

 

فحص المواشى فى سوق أبو قليعي للمواشي بأرمنت
فحص المواشى فى سوق أبو قليعي للمواشي بأرمنت

 

لجان الطب البيطرى خلال التحصين للماشية بسوق أرمنت
لجان الطب البيطرى خلال التحصين للماشية بسوق أرمنت

 

لجان الطب البيطرى خلال عملها فى سوق أرمنت للمواشي
لجان الطب البيطرى خلال عملها فى سوق أرمنت للمواشي

 

ندوات توعية على الأرض لأصحاب المواشي فى سوق أرمنت
ندوات توعية على الأرض لأصحاب المواشي فى سوق أرمنت

 


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