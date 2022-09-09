غلق وتشميع 6 كافيهات ورفع 887 حالة إشغال بالعجوزة

كتبت - مرام محمد

قامت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة بتنفيذ حملات مكبرة صباحية ومسائية وبمرافقة شرطة المرافق للتصدى للمخالفات و رفع الاشغالات وإزالة التعديات وكلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمتابعة اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 6 كافيهات بدون ترخيص بمنطقة شرق الترسانة نطاق العجوزة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تعديلات وهدم حوائط بدون تصريح ومصادرة معدات بشارع العلمين، ومصادرة محتويات سنتر وصالة ألعاب جيم مخالفين بشارع ابراهيم البعثى بقطاع أرض اللواء.

كما شهدت الحملات رفع 887 حالة إشغال متنوعة ومصادرة الشيش وإزالة تعديات الباعة الجائلين ورفع الحواجز الحديدية أثناء سير الحملات، والقيام بحملة كلبشات للسيارات المنتظرة على نهر الطريق وتتسبب فى عركلة حركة المرور.

كما قام الحى بالمرور الميدانى ليلا لمتابعة غلق الورش والمحلات التجارية طبقا للمواعيد المحددة وتفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.