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غلق كوبرى العاشر كليًا لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الجباريت اتجاه الفسطاط

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:19 ص
غلق كوبرى العاشر كليًا لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الجباريت اتجاه الفسطاط مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، عملية غلق كلى لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الجباريت الخاص بكوبرى العاشر من رمضان، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
وكشف مصدر أمني ،أن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الجباريت الخاص بكوبرى العاشر من رمضان للقادم من ميدان أسر النبى تجاه الفسطاط الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى للكوبرى فى ذات الإتجاه وذلك لمدة ليلة واحدة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 9/9/2022 حتى الساعة 6 صباحاً.
 
وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
 
 

كوبري العاشر

ادارة المرور

اعمال تطوير

اخبار المرور



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