غلق جزئى بمنزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لشارع مراد لمدة 3 أيام

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصه بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدنى استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى بمنزل كوبرى الجيزة المؤدى لشارع مراد تحديداً الحارة الوسطى فقط وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 9 / 9 / 2022 و حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 11 / 9 / 2022 علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكبارى والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، رئيس حى جنوب الجيزة ومديرية الطرق بإتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبرى مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.

كما وجه المحافظ مسئولى الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اى إعاقات مرورية.

وأوضح راشد بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.