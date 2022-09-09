غرق طفلين بمياه البحر المتوسط في البرلس أثناء استحمامهما هروبا من حرارة الجو

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي طفلان أبناء عمومة مصرعهما بشاطئ الجبانة ببرج البرلس، وذلك أثناء قيامهما بالاستحمام هربا من حرارة الجو، ونجح الأهالي في انتشال جثة أحدهما وجاري البحث عن الجثة الأخرى من خلال مراكب الصيد والكشافات لإضاءة الشاطئ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي إشارة من مستشفى برج البرلس المركزي بوصول جثمان هادي أحمد الشحات كمون، 10 سنوات غريقا في مياه البحر المتوسط، وتعرف أهليته عليه، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين، إن الطفل الغريق المذكور كان مع ابن عمه محمد عصام كمون وهما من مدينة برج البرلس، وكانا بسبحان في مياه البحر المتوسط بشاطئ الجبانة، وذلك هربا من شدة حرارة الجو، إلا أن الأمواج العالية جرفتهما ولقيا مصرعهما غرقا في مياه البحر المتوسط باسفكسيا الغرق، وأن الأهالي نجحوا في انتشال جثة الطفل الاول هادي وأودعت مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجاري البحث عن الجثة الأخرى.