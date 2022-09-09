غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى منها هى مجاهد، وعمارات المحطة الغازية، والسنترال الجديد، والزراعة، وسوق الباعة، وذلك غدا السبت من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

كما أكد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة أبو العباس خلف السنترال السياحى، وذلك يوم الاحد من السا عة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.