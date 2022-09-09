عمل لا يتوقف حتى فى ساعات الليل لتجهيز شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ.. صور

وأشار المحافظ إلى أن طريق السلام يشهد أعمال توسعة للطريق 3 و 5 حارات مرورية، ومسار دراجات، ومسار مشاة، واعمال تجميل وانارة، ومساحات خضراء، وأحواض زهور، كما تتضمن الأعمال الممشي السياحي بطول 6 كم ، لافتاً أن الممشى يتكون من 82 محل تجاري، 66 كشك بيع، مسار للدراجات، ممشى بعرض من 5 الي 10 متر، و أحواض نباتات ظل، بالاضافة للمنطقة الترفيهية التي تشمل شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة العاب اطفال( كيدز اريا)، محلات خدمية.

وتابع أنه تجرى أعمال إنشاء ميدان ساحة العلم بطريق السلام أمام ايقونة السلام، ضمن أعمال إنشاء عدد من الميادين الكبرى بالتعاون مع رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ، وكذا أعمال تعميم الهوية البصرية بشرم الشيخ.

ولفت المحافظ إلى أن الأعمال تشمل شبكات ري وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال اضاءة، وسواري الاعلام، حيث شدد المحافظ علي إقامة سواري أعلام بتلك الميادين بطول 25 متر لرفع علم مصر خفاقا عاليا، لتتكامل مع إنشاء طرق جديدة، واعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة.

وأضاف أن مدينة شرم الشيخ تشهد أعمال التجميل والتشجير وأعمال المساحات الخضراء وأعمال الإنارة والتجميل في إطار تحويل المدينة الي مدينة خضراء صديقة للبيئة والاستعداد لانعقاد مؤتمر تغير المناخ، والحفاظ علي استدامتها.

ومن الأعمال الجارية رفع كفاءة النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ و أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة.

وشدد المحافظ خلال التفقد على ضرورة مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة.



اعمال متواصلة



اعمال من البيئة المحلية



تجهيز المساحات الخضراء



تطوير يتواصل



جانب من اعمال الهوية البصرية



جانب من الاعمال الجارية



مشروعات تطوير شرم الشيخ



من اعمال يجرى الانتهاء منها