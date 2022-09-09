عطل يضرب "تويتر" في الولايات المتحدة بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث

كتبت : نهال أبو السعود

أبلغ مستخدمو تويتر في الولايات المتحدة عن صعوبات في استخدام منصة التواصل الاجتماعي أمس الخميس بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

قام موقع Downdetector ، الذي يلاحظ مشاكل المواقع المختلفة، بتوثيق أكثر من 2600 تقرير عن انقطاع الخدمة في حوالي الساعة 1:40 مساءً بالتوقيت المحلى يوم الخميس ، تمامًا في الوقت الذي أعلنت العائلة المالكة وفاة الملكة.

يشير موقع Downdetector إلى أنه لا يُبلغ إلا عن حادثة عندما يكون عدد حالات الانقطاع أعلى بكثير من الحجم العادي لذلك الوقت من اليوم.

أكثر من 80% من التقارير التي تلقاها الموقع كانت متعلقة بتطبيق تويتر ، بينما كان حوالي 10% منها لموقعه على الانترنت، وأشار الى انخفاض عدد حالات الانقطاع المبلغ عنها بسرعة إلى حوالي 250 أو أقل بعد نصف ساعة من الزيادة.

أنهت وفاة الملكة أطول فترة حكم لملكة بريطانية بعد أن خدمت أكثر من 70 عامًا وصعد ابنها تشارلز إلى العرش كملك تشارلز الثالث تم التخطيط لفترة حداد وطنية لمدة 10 أيام قبل جنازتها الرسمية.

أعلن قصر باكنجهام الجمعة، أنه سيتم تنصيب تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت فى قصر سانت جيمس.

ويجتمع مجلس الخلافة فى بريطانيا فى العاشرة من صباح السبت، بتوقيت لندن (9 بتوقيت جرينتش) فى قصر سانت جيمس، على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم فى كل مقاطعات المملكة المتحدة فى اليوم التالي.