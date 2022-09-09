اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عطل يضرب "تويتر" في الولايات المتحدة بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:51 م
عطل يضرب "تويتر" في الولايات المتحدة بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث تويتر
كتبت : نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغ مستخدمو تويتر في الولايات المتحدة عن صعوبات في استخدام منصة التواصل الاجتماعي أمس الخميس بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

 

قام موقع Downdetector ، الذي يلاحظ مشاكل المواقع المختلفة، بتوثيق أكثر من 2600 تقرير عن انقطاع الخدمة في حوالي الساعة 1:40 مساءً بالتوقيت المحلى يوم الخميس ، تمامًا في الوقت الذي أعلنت العائلة المالكة وفاة الملكة.

 

يشير موقع Downdetector إلى أنه لا يُبلغ إلا عن حادثة عندما يكون عدد حالات الانقطاع أعلى بكثير من الحجم العادي لذلك الوقت من اليوم.

 

أكثر من 80% من التقارير التي تلقاها الموقع كانت متعلقة بتطبيق تويتر ، بينما كان حوالي 10% منها لموقعه على الانترنت، وأشار الى انخفاض عدد حالات الانقطاع المبلغ عنها بسرعة إلى حوالي 250 أو أقل بعد نصف ساعة من الزيادة.

 

أنهت وفاة الملكة أطول فترة حكم لملكة بريطانية بعد أن خدمت أكثر من 70 عامًا وصعد ابنها تشارلز إلى العرش كملك تشارلز الثالث تم التخطيط لفترة حداد وطنية لمدة 10 أيام قبل جنازتها الرسمية.

 

أعلن قصر باكنجهام الجمعة، أنه سيتم تنصيب تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت فى قصر سانت جيمس.

 

ويجتمع مجلس الخلافة فى بريطانيا فى العاشرة من صباح السبت، بتوقيت لندن (9 بتوقيت جرينتش) فى قصر سانت جيمس، على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم فى كل مقاطعات المملكة المتحدة فى اليوم التالي.


الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

ملكة بريطانيا

اخبار بريطانيا

باكنجهام

بكنغهام

قصر بكنغهام

Queen Elizabeth II

الحكومة البريطانية

وفاة الملكة اليزابيث

تشارلز

الملك تشارلز

تويتر

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة

المنح السيادية و426 مليون دولار.. ميراث تشارلز من أملاك إليزابيث الشخصية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:40 م

مراسلة إكسترا نيوز: تنكيس الأعلام ودق الأجراس حدادا على الملكة إليزابيث

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:32 م

تعليق إخطار رسمى على سور قصر باكنجهام بوفاة الملكة إليزابيث.. فيديو

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:25 م

تنكيس الإعلام فى بريطانيا وحول العالم.. حزن وحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. تشارلز يستعد لتولى العرش.. الرؤساء والملوك يقدمون التعازي.. والبريطانيون يلقون الزهور تحت المطر وقرع الأجراس فى أنحاء البلاد

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة