اليوم السابع
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عزل محمود وأحمد نوح من مجلس إدارة شركة كابيتر.. وتعيين"الغزولى" رئيسًا تنفيذيًا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:55 م
عزل محمود وأحمد نوح من مجلس إدارة شركة كابيتر.. وتعيين"الغزولى" رئيسًا تنفيذيًا مؤسسو شركة كابيتر
كتبت هبة السيد

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أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر - المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار - أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً.
 
يأتي هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
 
وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
 
 

كابيتر

التجارة الالكترونية

ماجد الغزولى

شركة كابيتر



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