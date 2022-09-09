عاهل البحرين يعرب عن خالص تعازية في وفاة الملكة اليزابيث الثانية

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أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن خالص تعازيه ومواساته إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث وجميع أفراد العائلة المالكة والشعب البريطاني في وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

وقال ملك البحرين - وفقا لوكالة الانباء البحرينية - "لقد جمعت الراحلة بمملكة البحرين صداقة طويلة وروابط وثيقة"، مستذكراً دورها البارز في تعزيز وتوثيق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة وروابط الصداقة العريقة الراسخة والمتميزة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين.

وأكد أن العالم فقد برحيل الملكة اليزابيث الثانية رمزاً كبيراً في الإنسانية والحكمة والتسامح، حيث حظيت - خلال مسيرتها الحافلة - باحترام وتقدير ومحبة دول العالم أجمع.

وقد أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا بتنكيس الأعـلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.