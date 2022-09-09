عامل يكشف سبب محاولته قتل صاحب ورشة فى الوراق: شوه سمعة شقيقتى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بتسديد عدة طعنات لصاحب ورشة خياطة في الوراق، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن المجني عليه تسبب في تشويه سمعة شقيقته المتزوجة، حيث ردد شائعات تتهمها بارتباطها بشخص آخر رغم كونها متزوجة، وهو ما أدى إلى وجود خلافات بينها وبين زوجها.

وقال المتهم، أنه التقى بالمجنى عليه مصادفة في الشارع، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى الاشتباك معه، مما دفعه لتسديد عدة طعنات له بسلاح أبيض.، لافتا إلى أن المجني عليه أفسد حياة شقيقته الزوجية، بسبب تشويه سمعتها، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم ضبطه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.

واعتدى عامل على صاحب ورشة خياطة بسلاح أبيض في منطقة الوراق بالجيزة، نتيجة خلافات بينهما لتشوبه المصاب سمعة شقيقة المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإصابة صاحب ورشة خياطة بعدة جروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة الوراق.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتهم اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، لتشويه المتهم سمعة شقيقته، وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم وسلاح الجريمة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.