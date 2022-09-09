اليوم السابع
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طالبة جامعية تتهم جارها بمضايقتها من نافذة شقته في الهرم

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:44 م
طالبة جامعية تتهم جارها بمضايقتها من نافذة شقته في الهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت طالبة جامعية اتهاما لجارها بمضايقتها، من خلال توجيه إيحاءات لها في منطقة الهرم بالجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى المقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم الهرم، بلاغا من طالبة جامعية، اتهمت فيه جارها بمضايقتها، وتجيه إيحاءات لها من نافذة مسكنه، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم شاب يبلغ من العمر 28 سنة، يقيم بالعقار المواجه للفتاة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


مضايقة فتاة

قسم الهرم

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