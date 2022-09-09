ضبط 357 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، عدة حملات مكبرة، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية التموين و توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع له بحملات والتى أسفرت عن تحرير 39 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر لمنشأة بدون ترخيص.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة آمال عبد الحميد مدير الإدارة وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 33 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، محضر لبقال تموينى مخالف، محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، 44 محضر عدم حمل شهادات صحية، 34 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، محضر حيازة و بيع سلع غذائية مجهولة المصدر، محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، محاضر عدم حمل شهادات صحية، 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة، 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وكذلك قامت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، محضر لمجمع استهلاكى مخالف، محضر لبقال تموينى مخالف، محضر لمخزن جملة مخالف، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 8 محاضر عدم اعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية.

كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 24 محضر لمخابز بلدية مخالفة، 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، محضر لبقال تموينى مخالف، محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، 5 محاضر عدم حمل شهادات، 5محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 14 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، 15 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، 13 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر إستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.