ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهول المصدر و3 مصانع بدون ترخيص في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة رقابية على الأسواق والمصانع الغير مرخصة لمواجهة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات.

وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط مصنع مخلل يعمل بشكل عشوائي بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة والتحفظ على 50 برميل مخلل زنه الواحد 100 كيلو وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كما تم ضبط مصنع منتجات ألبان يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 17 صفيحة جبنة كمنتج نهائى وتم ضبط والتحفظ على 10 طن ملح طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره .

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط مصنع منتجات ألبان يعمل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم ضبط والتحفظ على 100صفيحة جبنة كمنتج نهائى وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.