ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملة للتفتيش على المجازر والمطاعم والثلاجات، نجحت فى ضبط 40 كيلو من مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضرين لأصحابها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات.

ويقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه شن الحملة أطباء التفتيش وهم كل من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع العقيد عبد الحميد بك فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 40 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة، ومصنعات الدواجن البط والجمبري وجميع الأصناف غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، موضحاً أن الحملات خرجت حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة.



ضبط كميات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر



ضبط 40 كيلو من مصنعات اللحوم غير صالحة للإستهلاك بالأقصر