ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في مطعمين بشرم الشيخ

جنوب سيناء_ياسر عامر

أعلنت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء عن ضبط ما يزيد عن 70كيلو من اللحوم والدواجن الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى اليوم بمطعمين بمدينة شرم الشيخ، وتم تحرير المحاضر وتسليمها للنيابة المختصة.

وأشارت الدكتور رحاب الجوهرى مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة إلى أن ذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة من الدكتورة رحاب الجوهرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء وشارك فيها الدكتور براهيم المتولى قسم التفتيش على اللحوم بمدينة شرم الشيخ، ورمضان عبدالرحمن رئيس مكتب تموين شرم الشيخ، وماجد رجب جهاز حماية المستهلك.

وأشرف على عمل اللجنة العميد عادل الإمام رئيس مباحث التموين بجنوب سيناء.

وأكدت الجوهرى، أن قسم التفتيش على اللحوم ومصنعاتها سيستمر فى القيام بالحملات طوال الفترة القادمة فى جميع مدن المحافظة، لافتة إلى أن ذلك تفعيلا للضبطية القضائية لقسم التفتيش على اللحوم ومصنعاتها بمديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء بالاشتراك مع مباحث التموين، ومكتب تموين شرم الشيخ وجهاز حماية المستهلك.