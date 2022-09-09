ضبط عصابة تنصب على راغبي السفر للخارج للالتحاق بالجامعات الأجنبية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حملة أمنية، استهدفت ضبط الشركات التى تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بالإسماعيلية) لقيامها بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم للدراسة بالخارج بصفتها وكيلة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية " على خلاف الحقيقة "

وعثر بداخل مقر الشركة المشار إليها على (عدد من عقود الإتفاق بين الشركة وبعض الطلاب راغبى السفر للدراسة بالخارج – أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الشركة – مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات دولية مختلفة - مجموعة من الكشوف مدون بها بيانات الجامعات المزمع إلحاق عملاء الشركة للدراسة بها فى الخارج - 2هاتف محمول ) ..ولقد أمكن الإستدلال على أحد ضحاياها، وبسؤاله قرر قيام المذكورة بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه لإستكمال الدراسة الجامعية بإحدى الدول دون الوفاء بذلك .

وأسفرت الجهود عن ضبط ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.. ولقد أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه، وبسؤاله قرر قيام المذكور بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك، وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.. ولقد أمكن الإستدلال على إثنين من ضحاياه، وبسؤالهما قررا قيام المذكور بالإستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجليهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.