ضبط عاملين لاتهامهما بإشعال النيران فى والدتهما للحصول على ميراثها بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط شخصين، لاتهامهما بإشعال النيران فى حجرة والدتهما للحصول على ميراثها، ما أدى لوفاتها.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين ورود إخطار من مستشفى شبراخيت العام، يفيد وصول "و.ر.م" 76 سنة مصابة بحروق من الدرجة الأولى، إثر نشوب حريق داخل منزلها، ما أدى إلى وفاتها.

وكشفت التحريات الأمنية وجود شبهه جنائية لوفاة السيدة المسنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجلا المجنى عليها "ر.م.ا" وشقيقه "م .م ر" عامل.

قام المتهمان بإشعال النيران داخل حجرة والدتهما، ما أدى إلى وفاتها، وذلك للاستيلاء على ميراث المجنى عليها وإمكانية بيع منزلها للحصول على مكاسب مالية.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بإشعال النيران داخل حجرة والدتهما مما أدى وفاتها إثر إصابتها بحروق شديدة بأنحاء مختلفة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات هذه الواقعة البشعة .