اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 09:03 م
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صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الاتصالات"

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 08:00 م
صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الاتصالات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.9%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.6%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.5%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.3%، وصعد قطاعي الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 5.2%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 5.1%.
 
وزادت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، بنسبة 4.5%، 4.1%، 4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3%، كما ارتفع قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 2.6%، 2%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%.
 
 
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10265.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 2274.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.78% ليغلق عند مستوى 3256.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 12728.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 3729.03 نقطة.
 
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 702.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 432.8 مليار جنيه إلى 447 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 127.9 مليار جنيه إلى 133.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.5%.
 
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 560.7 مليار جنيه إلى 580.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.6%.

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