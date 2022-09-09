صعود أسواق المال الإماراتية بجلسة ختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ صعد المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.04% رابحًا 1.5 نقطة ليغلق عند مستوى 3360.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 61.6 مليون سهم محققة ما قيمته 167.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3706 صفقة لـ32 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.48%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والخدمات بنسبة 0.2%، 0.17%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي النقل، والاتصالات بنسبة 0.5%، 0.49%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

وزاد 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها بنك دبي التجاري بنسبة 3.6%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.18%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.2 مليون ورقة بقيمة 37.4 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.11% رابحًا 10.81 نقطة ليغلق عند مستوى 9797.17 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.010 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 148.4 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 7505 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.81%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، فيما تراجعت قطاعات العقارات، الطاقة، السلع الاستهلاكية بنسبة 1.18%، 0.75%، 0.18%، على التوالي.

وقفز 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 10.7%، ثم سهم "دار التمويل" بنسبة 5%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز تركيا شريعة المتداول - الشريحة (ب) ذات العائد الموزع" بنسبة 3.96%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 9.89%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.39%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 309.8 مليون درهم.