وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان "السيسي: أشقاؤنا الخليجيون دعموا مسيرتنا التنموية" إن الرئيس السيسي أكد أن قناة السويس حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمويلها من إيرادات هيئة قناة السويس.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي، شدد خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة امس، على أن مصر نجحت في تحقيق مسيرة التنمية بدعم من الأشقاء في الخليج، حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء في الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات.

وفي صحيفة السياسة ، قالت إن الرئيس السيسي أشاد بموقف دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، ودعمها الكبير لمصر سواء بشكل مالي ومشتقات نفطية وغاز وبوتاجاز من البحر المتوسط والأحمر إلى الموانئ المصرية لأكثر من 18 شهرا، بدون مقابل.

وتحت عنوان "الرئيس السيسي يشييد بدعم دولة الكويت في تحقيق مسيرة التنمية في مصر"، ذكرت صحيفة النهار أن الرئيس السيسي أشاد بدعم دولة الكويت في تحقيق مسيرة التنمية ببلاده ، مؤكدا أن هذا الدعم ساعد على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات ، كذلك السعودية والإمارات قدما دعما بعشرات المليارات من الدولارات سواء دعم نقدي أو مشتقات بترولية أو برامج للسلع ، وأن هذا الدعم ساعد على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات ، وأن هناك محاولات "مغرضة" للتشكيك في الانجازات التي تحققها الدولة مطالبا الأجهزة المعنية بالتصدي بوعي لهذه المحاولات من خلال توضيح الحقائق.

وتابعت تأكيد الرئيس أن "قناة السويس الجديدة تعد أكبر رد على كل من يشكك في إنجازات الدولة المصرية" مشيرا إلى أن القناة حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا و أن "دخل القناة كان يتراوح ما بين 8ر4 مليارات دولار و5 مليارات دولار وزاد حاليا ليصل إلى 5.5 و6 و7 مليارات دولار" لافتا إلى أن المشروعات الجديدة لهيئة قناة السويس يتم تمويلها من هذه الإيرادات.