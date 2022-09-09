اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:43 م
أكرم القصاص
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"صحة دمياط" تطلق ندوة للتوعية ضد مخاطر الإنترنت بالتعاون مع الأوقاف

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:19 م
"صحة دمياط" تطلق ندوة للتوعية ضد مخاطر الإنترنت بالتعاون مع الأوقاف ندوة التثقيف الصحي بدمياط
دمياط - فريق المحافظات

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أطلقت مديرية الصحة بدمياط، ندوات توعوية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، حول مخاطر إدمان الإنترنت، وطرق الاستخدام الصحيحة للسوشيال ميديا.

وأكدت الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام السكانى بمديرية الصحة في دمياط، أن هناك حزمة من الفاعليات التى تستهدف تشكيل وعي الطفل، لافتة إلى أنه يتم التعرف خلال تلك الندوات على طرق التغذية السليمة، إضافة إلى أهمية التركيز على النظافة الشخصية للوقاية من الأمراض.

وأضافت أن التعاون بين مديريتي الصحة والأوقاف جاء بشكل إيجابي في نجاح تلك الفاعليات، موضحة استمرار تلك الفاعليات تزامنا مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

 

ندوة التثقيف الصحي بدمياط
ندوة التثقيف الصحي بدمياط
الأنشطة الصيفية لاطفال دمياط
الأنشطة الصيفية لاطفال دمياط

 

ندوة التثقيف الصحي بدمياط
ندوة التثقيف الصحي بدمياط

 


وزارة الأوقاف

وزير الصحة

العام الدراسي

اخبار محافظة دمياط

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