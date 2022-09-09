صحة الأقصر تدعم أهالى قرية النجوع قبلى بقافلة طبية فى مختلف التخصصات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، فعاليات قافلة طبية لدعم صحة أهالى قرية النجوع قبلى بقافلة طبية فى مختلف التخصصات، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وفي هذا الصدد انطلقت قافلة طبية بوحدة النجوع قبلي بإدارة إسنا، حيث أوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تتضمن مختلف التخصصات الطبية وهي ما يلي:- (الباطنة - الأطفال - الجراحة العامة - الأسنان - الجلدية - العظام - النساء والتوليد - تنظيم أسرة - الكشف المبكر للاعتلال الكلوي - الكشف العشوائي للسكر والضغط)، حيث يتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مؤكداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكان قد تفقد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أعمال قافلة طبية بوحدة القباحي شرق ببندر الأقصر، وذلك لخدمة المواطنين فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، موضحاً أن القافلة تتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد، وتنظيم أسرة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي والكشف العشوائي للسكر والضغط، حيث يتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.



توافد الأهالى على قافلة طبية فى مختلف التخصصات



دعم أهالى قرية النجوع قبلى بقافلة طبية فى مختلف التخصصات



صحة الأقصر تدعم أهالى قرية النجوع قبلى بقافلة طبية



قافلة طبية فى مختلف التخصصات بقرية النجوع بإسنا