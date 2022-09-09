شركة مياه بني سويف تعلن قطع المياه عن الجزء الغربي من قرية بهبشين في ناصر

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن الجزء الغربي من قرية بهبشين مركز ناصر" لمدة 12 ساعة "، وذلك اعتباراً من الــ 9 مساء اليوم" الجمعة 9/9 "حتى الساعة 9 صباح غد السبت 9/10، وذلك لاستكمال أعمال الربط لخط 16 بوصة.

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال ربط الخط، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، لإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.