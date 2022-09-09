شاطئ بورسعيد يستقبل آلاف الزائرين للاستمتاع بالأجواء الصيفية للمحافظة (صور)

بورسعيد ــ محمد فرج

شهد شاطئ بورسعيد، اليوم، إقبالا كبيرا وملحوظا من المواطنين وزوار المحافظات "رحلات اليوم الواحد" هروبا من ارتفاع درجات الحرارة وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة لمحافظة بورسعيد، وذلك خلال مشهد يتكرر خلال عطلة الأسبوع منذ قدوم موسم الصيف.

وتواصل إدارة المصايف بمحافظة بورسعيد العمل على توفير أفضل الخدمات للمصطافين، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث يجرى رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة ، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش باستمرار وذلك من أجل إسعاد المصطافين.حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل بورسعيد، الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

وقام المواطنون و الشباب والأطفال بالسباحة و بعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم و الراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن المجرى الملاحى لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد ، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ .



شاطىء بورسعيد يستقبل آلاف الزائرين



شاطىء بورسعيد يستقبل آلاف الزائرين



شاطىء بورسعيد يستقبل آلاف الزائرين



شاطىء بورسعيد يستقبل آلاف الزائرين



شاطىء بورسعيد يستقبل آلاف الزائرين